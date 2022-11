Coupe du Monde : Samuel Eto’o provoque la FIFA, son Cameroun pourrait en payer le prix

Eto’o, le président de la FECAFOOT, n’en a que faire des mises en garde de la FIFA concernant le litige qui l’oppose à l’équipementier des Lions.

A deux semaines de l’entame de la Coupe du Monde, le Cameroun et sa fédération sont englués dans un conflit qui pourrait leur porter un grand préjudice. Un différend avec leur équipementier risque même de leur couter leur place au tournoi planétaire.

Un litige avec un équipementier qui dessert le Cameroun

Les Lions Indomptables étaient partis pour disputer le Mondial avec le Coq Sportif. Mais, les dirigeants de la FECAFOOT, et à leur tête Samuel Eto’o, en ont décidé autrement. Le contrat avec la marque française a été rompu de manière unilatérale. Le président de la fédération a choisi de s’engager avec la firme américaine One All Sport.

Ce nouveau sponsor a déjà concocté les trois jeux de maillots pour les Camerounais et ils ont été présentés ce samedi au public. Il n’y a pas de retour en arrière possible, et ce malgré les mises en garde la FIFA.

Eto’o joue avec le feu

En effet, il s’avère que les instances internationales se sont mêlées de cette affaire après qu’elles aient été saisies par la justice française. Les représentants du Coq Sportif ayant décidé de ne pas en rester là et défendre leurs intérêts. Ils sont dans leur bon droit et il s’avère donc que la FIFA est de leur côté.

Côté camerounais, Eto’o reste inflexible. Il s’est allié avec la marque américaine et compte bien se présenter au Qatar avec ces nouvelles tuniques. Une attitude qui agace du côté de Zurich. Au point qu’une exclusion des Lions de la compétition soit envisagée ? Un avocat camerounais, Me Ntimbane Bono, en est convaincu. Interrogé par le média Actu Cameroun, il a déclaré : “Un refus d’exécution de la décision par la Fecafoot pourrait entraîner la disqualification du Cameroun de cette coupe du monde qui, il ne faut pas l’oublier, est une activité de la FIFA”. En mai dernier, Eto’o assurait que ses troupes n’iront pas au Qatar en balade. Il se peut finalement qu’ils n’aient même pas ce privilège.

Un ultime espoir pour l’Algérie ?

Voir le Cameroun être privé de la grand-messe continentale au dernier moment parait tout de même hypothétique. Mais si ce scénario se vérifie, un repêchage ne serait pas exclu. L’Algérie, qui avait été sortie par Toko-Ekambi et ses coéquipiers en barrage, peut donc espérer s’inviter in extrémis au tournoi. Le timing est trop serré ? En 1992, le Danemark aussi avait été repêché par l’UEFA pour disputer l’Euro à deux semaines du premier match. Et on connait la suite de l’histoire.