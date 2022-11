Coupe du monde : Neco Williams a appris le décès de son grand-père avant le match

Le mental de Neco Williams, c’est du très solide. Lundi soir, après le coup de sifflet final du match entre le Pays de Galles et les Etats-Unis (1-1) en Coupe du monde, le joueur de Nottingham Forest - en larmes - a regardé droit vers la caméra : "C’était pour toi, grand-père !"

Le latéral droit a ensuite tenu à s’expliquer sur les réseaux sociaux. Cette dédicace et son émotion sont pour son grand-père, qui nous a malheureusement quittés dimanche. La "nouvelle la plus difficile de ma vie", a reconnu le joueur.

"Hier a été la nouvelle la plus difficile à laquelle j’ai jamais dû faire face, c’était d’écouter ma mère me dire que mon grand-père était décédé… Passer de pleurer toute la journée à jouer un match de Coupe du monde était difficile", a expliqué Williams.

Yesterday was the toughest news I’ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night😓 to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️🕊 pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc