États-Unis - Pays de Galles (1-1) : Gareth Bale sauve les Gallois

Les Américains n’ont pas réussi à garder leur avantage lors de ce premier match de Coupe du Monde. Rien n’est joué dans le groupe B.

L'équipe américaine a bien entamé le début de match. Supérieure dans le jeu, la formation de Gregg Berhalter s’est rapidement emparée du ballon et n’a pas laissé beaucoup d’espaces à la formation galloise.

Weah délivre les USA

Les occasions s’enchainent pour les USA. Joe Rodon, le défenseur du Pays de Gallois, passe tout proche d’ouvrir le score contre son équipe. Il dévie de la tête un centre de Timothy Weah et envoi la balle en direction de ses propres filets. Vigilent, le portier Robert Wayne Hennessey arrête la balle d’une parade réflexe.

A partir du premier quart d’heure, les Gallois commencent à tenir tête à leur adversaire du soir. L’équilibre est rétabli.

Il faudra attendre la 36e minute de jeu pour assister à l’ouverture du score. L’attaquant du Losc Timothy Weah est parfaitement servi dans le dos des défenseurs gallois. Il trompe le portier des Dragons.

Annoncé remplaçant pour ce premier match de Coupe du monde, le buteur des Dogues a finalement réussi à se montrer décisif. Avantage pour les États-Unis à la pause.

Bale fait le job

Au retour des vestiaires, l’équipe galloise se montre beaucoup plus entreprenante. Les offensives du Pays de Galles sont de plus en plus nombreuses.

A la 64e minute de jeu, Matt Turner, le portier américain, a dû sortir le grand jeu pour éviter l’égalisation. D’une claquette, il dévie une tête de Ben Davies.

Les Gallois mettent de plus en plus de pression. Ils sont récompensés à la 82e minute de jeu. L’arbitre de la rencontre siffle un penalty après l’accrochage de Gareth Bale dans la surface de réparation. L’ancien buteur du Real Madrid se charge de transformer la sentence et égalise pour les siens.

Les deux équipes se quittent sur un score de parité (1-1). Ils comptent un point au classement du groupe B derrière l’Angleterre (3 points) qui a brillamment réussi son entrée en lice devant l’Iran (6-2).