Coupe du Monde : Lionel Messi, l'incroyable sortie de Luis Enrique !

Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a débuté ses lives à la veille du début de la Coupe du Monde 2022. Il était question de Lionel Messi.

Le premier responsable de la Roja l’a annoncé il y a quelques jours. Il s’adressera directement aux supporters espagnols dans des lives Twitch. Sans passer par la presse traditionnelle, Luis Enrique espère ne pas voir ses mots déformés. Sauf qu’il a placé la barre très haute dès le départ.

Enrique veut voir Messi avec la Coupe du Monde

Le coach de la sélection espagnole est déterminé à remporter la Coupe du Monde 2022. Si ce n’est pas le cas, Luis Enrique veut voir Lionel Messi sur le toit du monde.

« Un joueur de sa stature mérite de gagner une Coupe du monde. Ce serait très injuste pour lui de prendre sa retraite sans le faire, a confié Luis Enrique. Et si ce n'est pas nous ou l'Argentine, alors laissez l'Uruguay gagner ».

"SI NO GANAMOS EL MUNDIAL NOSOTROS, ME GUSTARÍA QUE LO GANARA ARGENTINA POR MESSI". El deseo de Luis Enrique para #Qatar2022 si su Selección no logra ganar la Copa del Mundo. pic.twitter.com/6lr8Jy5lBp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2022

Les deux hommes se sont côtoyés entre 2014 et 2017 au FC Barcelone. Le buteur du Paris Saint-Germain a récemment évoqué sa relation avec son ancien coach.

« Je suis revenu d'Argentine après les vacances (début d'année 2015) et nous avons joué le 2 ou le 3 janvier, je ne me souviens plus exactement, et j'ai fini par aller sur le banc et nous avons eu une dispute qui a duré 'un peu de temps'... mais ensuite nous avons eu une relation spectaculaire jusqu'au dernier jour, a indiqué la Pulga. Quand il a décidé de partir et nous lui avons dit de rester, pas de partir. Nous avions une bonne relation ».