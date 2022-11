Coupe du monde, équipe de France : Une sensation à venir en attaque

Parmi son large choix de joueurs offensifs pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps pourrait réserver quelques surprises.

Mercredi à 20 heures, Didier Deschamps annoncera en direct la liste des joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde 2022. Si certains cadres comme Kylian Mbappé, Karim Benzema et Hugo Lloris sont sûrs, sauf cataclysme, de faire partie du voyage au Qatar, de nombreux doutes existent encore sur ceux qui les accompagneront.

Giroud verra le Qatar !

C’est notamment le cas en attaque, où le sélectionneur des Bleus dispose de l’un des meilleurs viviers de la planète football et où certains choix seront difficiles à effectuer. Il y en a un qui met tout le monde d’accord depuis quelques semaines : celui d’Olivier Giroud. L’attaquant de 36 ans empile les buts et les prestations de haute volée avec l’AC Milan cette saison, comme ce fut le cas la semaine passée avec deux buts et deux passes décisives en Ligue des Champions contre Salzbourg (4-0) et un but aussi splendide que décisif face à la Spezia samedi (2-1).

Un troisième Mondial pour Giroud

Les plus grands fans de l’ancien Gunner devraient se ravir, car selon les informations de RMC Sport dévoilées dans l’After RMC, Giroud sera bien présent dans la liste des Bleus pour défendre le titre remporté en 2018. L’ancien joueur de Montpellier participera donc une troisième fois à la Coupe du Monde. En 2014, il avait inscrit un but une passe, il n’avait pas été décisif en 2018 mais avait remporté le plus beau trophée de sa carrière.

Giroud aura donc l’occasion de récidiver et peut-être également de rejoindre – ou dépasser – Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France, il lui faudra faire trembler les filets au moins deux fois.