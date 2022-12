Coupe du monde : Buts, passes, stats, qui est le meilleur entre Messi et Mbappé ?

Coéquipiers au Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont attendus en vedette en finale de Coupe du monde.

Argentine contre France. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de Lionel Messi contre Kylian Mbappé (même si, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop simpliste). C'est le coéquipier de club contre le coéquipier de club, le talisman de l'équipe nationale contre le talisman de l'équipe nationale, le multiple Ballon d'Or contre le prétendant au Ballon d'Or. Et pour couronner le tout, les deux joueurs sont en tête du classement du Soulier d'or de la Coupe du monde Qatar 2022 avec cinq buts chacun.

Mais dans quelle mesure ces cinq buts ont-ils contribué au total des buts de Messi et Mbappé en Coupe du monde ?

Combien de buts Lionel Messi a-t-il marqués en Coupe du monde ?

Messi, 35 ans, participe à son cinquième tournoi et a pris part à 25 matchs de Coupe du monde ; s'il joue en finale - ce que l'on peut imaginer - il battra le record d'apparitions de l'Allemand Lothar Matthäus. Mbappé, quant à lui, n'a que 23 ans (il en aura 24 mardi) et vise un deuxième trophée de Coupe du monde en deux participations. On pourrait s'attendre à ce que Messi soit loin devant, non ?

Au cours de ces cinq tournois et 25 matches, l'Argentin a trouvé le chemin des filets à 11 reprises. Cette Coupe du monde a été de loin sa plus productive devant les buts, avec près de la moitié de ses réalisations au Qatar. L'ancien meneur de jeu du FC Barcelone a marqué une fois en 2006, quatre fois en 2014, une fois en 2018 et n'a pas trouvé le chemin des filets en 2010.

Les aventures de Messi en 2022 lui ont permis de battre le record de buts et d'apparitions en Coupe du monde de Diego Maradona, puis de ravir le record de buts en Coupe du monde de l'Argentine à Gabriel Batistuta. En outre, il n'avait jamais marqué un seul but en huitième de finale jusqu'à il y a quelques semaines, il en compte désormais trois.

Combien de buts a marqué Kylian Mbappé ?

Aussi impressionnant que cela puisse paraître, Mbappé est en passe de faire exploser les chiffres de Messi. Le Français a marqué quatre fois sur le chemin de la victoire en Coupe du monde en 2018, dont deux fois contre l'Argentine en huitième de finale et une fois en finale. L'ancien jeune monégasque a déjà fait mieux cette fois-ci, même s'il aborde le match de dimanche avec une sécheresse de buts de deux matchs.

Pour ne pas être en reste face à son coéquipier de club, Mbappé a également battu un record de longue date : il a désormais marqué le plus grand nombre de buts en Coupe du monde avant l'âge de 24 ans, battant ainsi le record de Pelé, qui datait de 1962. Avec beaucoup de temps à sa disposition, il semble que ce soit une question de "quand" plutôt que de "si" il bat le record de Miroslav Klose (16 buts en Coupe du monde).

Messi est devenu le 14e joueur à atteindre le double chiffre des buts dans le tournoi lorsqu'il a marqué un penalty lors de la victoire de l'Argentine en quart de finale contre les Pays-Bas et Mbappé n'a besoin que d'un seul autre pour rejoindre le club. Mais en réalité, c'est Messi, qui joue son dernier tournoi, qui veut rejoindre un club dont Mbappé est déjà membre à part entière : le club des vainqueurs de la Coupe du monde.