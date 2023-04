La Coupe du monde, les Bleus, le capitanat de Mbappé, Liverpool : les confidences d'Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté s'est confié sur sa saison et ses performances avec Liverpool et l'équipe de France.

Avec la retraite internationale de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté (23 ans) est désormais titulaire au sein de la défense de l'équipe de France.

Le défenseur central de Liverpool, qui compte 9 sélections avec les Bleus, a accordé ce dimanche 9 avril 2023 une interview à nos confrères de Téléfoot et il s'est confié sur de nombreux sujets.

Sur la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine

« Il y a beaucoup de regrets et tout le monde a cette amertume Maintenant, c'est passé et on doit faire avec et l'utiliser comme force. »

Sur la nomination de Mbappé comme capitaine des Bleus

« Je l'ai attrapé directe (rires). Alors là, tout ce dont on aura besoin, c'est lui qui va aller demander ! Je pense que tout le monde est content. »

Sur son duo en défense avec Dayot Upamecano en équipe de France

« Avec Dayot, on était toujours ensemble. On sortait souvent ensemble. On a joué ensemble (au RB Leipzig). Donc, cette complicité on l'a depuis très longtemps. Avec Dayot on s'est toujours dit une phrase quand on était à Leipzig : « quand on joue, on ne se fait pas confiance. » Car dans le fond, on a tellement confiance dans nos qualités techniques et physiques, on est toujours là pour couvrir l'autre même si la plupart du temps il gagne ses duels, même toujours. Il me fait courir des kilomètres pour rien. »

Sur la concurrence en équipe de France

« En défense, à notre poste, il y a tellement de joueurs avec tellement de qualités… Moi, j'aime bien cette concurrence parce que ça va nous permettre de toujours vouloir faire de bonnes performances pour être appelés. Nous on ne dit pas Varane a pris sa retraite donc c'est bon. »

Sur Virgil van Dijk, son coéquipier à Liverpool

« Dans le vestiaire je suis à côté de lui. Quand j'ai commencé à jouer avec lui, à m'entraîner avec lui, j'ai vu la facilité qu'il avait à défendre sur certains attaquants et c'est assez exceptionnel. De la télé, peut-être qu'on ne le voit pas vraiment mais quand on joue à côté de lui et qu'on voit ce qu'il fait, c'est incroyable. Bien sûr que j'apprends de lui et je continue à apprendre de lui. »