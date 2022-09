Coupe du monde au Qatar, un scandale Beckham ?

David Beckham pourrait s'enliser dans un scandale relatif au Mondial 2022.

Selon certaines informations, David Beckham et Peyton Manning apparaîtraient ensemble dans une campagne publicitaire à l'occasion de la prochaine Coupe du monde 2022 de la FIFA au Qatar.

Les deux anciens athlètes ont apparemment déjà tourné le spot télévisé la semaine dernière à Londres, et la campagne présente également les superstars dans des publicités imprimées.

On rapporte que David Beckham a été payé plus de 11 millions de dollars pour apparaître dans ces publicités, et on peut s'attendre à ce que Peyton Manning soit payé de la même façon.

Les rapports affirment que la campagne publicitaire impliquant David Beckham et Peyton Manning illustrera les différences entre les deux formes connues de football.

Doritos est la marque avec laquelle ils collaborent.

Une source citée par The Sun a déclaré que cette campagne met en scène deux des sportifs les plus célèbres du monde et est centrée sur le plus grand tournoi du monde.

"C'est de l'argent énorme pour eux deux - mais faire la couverture de tout ce qui a un lien avec le Qatar aura toujours un élément de controverse".