Coupe du monde 2026 : Encore un autre qualifié connu !

La liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 s’allonge ! Une nouvelle nation a validé son billet après un succès décisif.

La trêve internationale de mars a permis d’y voir plus clair concernant les équipes qui disputeront la Coupe du monde 2026. Certaines sélections étaient engagées dans les éliminatoires et ont décroché leur billet pour la compétition. C’est notamment le cas du Japon, premier qualifié via les qualifications de la Zone Asie, qui rejoint ainsi les trois pays hôtes : le Canada, les États-Unis et le Mexique.

La Nouvelle-Zélande valide son billet pour 2026

Ce lundi matin, un autre pays a officialisé sa qualification : la Nouvelle-Zélande. Opposés à la Nouvelle-Calédonie lors des éliminatoires de la Zone Océanie, les Kiwis se sont imposés 3-0, grâce à des réalisations de Michael Boxall (61e), Kosta Barbarouses (66e) et Elijah Just (80e). Cette victoire leur permet de décrocher leur troisième participation à une Coupe du monde, après celles de 1982 et 2010.

Si la Nouvelle-Zélande sera bien présente au Mondial 2026, la Nouvelle-Calédonie garde un espoir de qualification. En effet, elle pourra tenter sa chance lors des barrages intercontinentaux, dernière opportunité pour décrocher un billet pour la compétition.