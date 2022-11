Coupe du Monde 2022 : Un grand absent dans la liste de Deschamps ?

À quelques heures de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, un habituel sélectionné devrait être absent du voyage.

La réaction de Jonathan Clauss lors de l’annonce de sa première sélection en équipe de France le 17 mars 2022 avait ému la plupart des fans de football et de l’équipe de France. Il faut dire que l’émotion était grande pour celui qui évoluait encore en amateur quelques années plus tôt. Depuis, le piston droit a connu 6 sélections, plutôt convaincantes, et un transfert à l’Olympique de marseille après deux saisons à Lens, histoire de passer un cap et découvrir la Ligue des Champions. Mais après des débuts en fanfare, l’ancien Artésien est un peu rentré dans le rang, à l’image de son équipe. S’il n’est pas subitement devenu mauvais, le joueur de 30 ans semble accuser le coup physiquement – il n’a manqué qu’un seul match cette saison – et peine à être aussi influent que lors de ses deux premiers mois sous le maillot ciel et blanc.

Clauss devrait manquer la Coupe du Monde

Des performances en baisse qui devraient lui coûter sa place pour la Coupe du Monde au Qatar. Si l’on en croit les informations du Parisien dévoilées ce mercredi et confirmées par L'Équipe, le nom de Jonathan Clauss ne devrait pas apparaître dans la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial, malgré sa présence lors du dernier rassemblement.

Ce sont donc Benjamin Pavard et Jules Koundé qui devraient être en concurrence pour le poste de latéral ou piston droit, selon le système choisir par Deschamps. Un autre Marseillais pourrait lui aussi voir ses rêves de Mondial voler en éclat. Au milieu de terrain, les deux dernières places (après Tchouaméni, Rabiot et Fofana) devraient se jouer entre Eduardo Camavinga et les deux Olympiens Mathéo Guendouzi et Jordan Veretout.