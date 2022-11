Coupe du Monde 2022 : Neymar Jr. dévoile son grand rêve avec le Brésil

Neymar Jr. veut à tout prix remporter sa première Coupe du Monde avec le Brésil. Le buteur du PSG veut être à 100% pour ce grand événement.

L’ailier gauche parisien a hâte de prendre part au Mondial 2022. Dans un entretien accordé à Esquire Middle East, il a longuement évoqué ce sujet.

La France fait partie des favoris selon Neymar

« C'est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du monde, a confié Neymar. Je me suis imaginé tenant ce trophée et j'ai une autre occasion d'essayer de le faire au Qatar. J'espère que je sourirai à la fin. »

Absent de la liste du Brésil pour le Mondial 2010, à cause de son manque de compétition avec Santos, la star du football brésilien a dû attendre quatre années supplémentaires pour faire ses premiers pas en phase finale de Coupe du Monde.

Ce fut l’une de ses plus mauvaises expériences. Touché lors du quart de finale contre la Colombie, Neymar a vu sa sélection humiliée, sur ses terres, contre la machine allemande (1-7).

« A la Coupe du monde, être favori ne signifie pas que vous gagnez, a-t-il expliqué. Je ne dirais pas que c'était le point le plus bas de ma carrière, mais ce fut certainement l'un des moments les plus difficiles. Ma première Coupe du monde, dans mon propre pays, et je voulais tellement gagner...Perdre n'est jamais facile au football, mais en Coupe du monde, c'est pire. »

Selon le buteur du Paris Saint-Germain, la prochaine Coupe du Monde pourrait bien être l’une des meilleures. « La préparation de cette Coupe du Monde est meilleure que d'habitude, car elle arrive en milieu de saison, là où tu es au mieux physiquement, a-t-il enchainé. Les joueurs peuvent être fatigués pour les tournois à la fin d'une saison et donc je pense que le niveau de cette Coupe du Monde va être très élevé. »

A la question de savoir qui sont les favoris de cette 22e édition, l’ancien attaquant du FC Barcelone a cité la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique. Neymar n’a pas oublié de citer le Brésil dans les favoris.

« J'ai hâte de commencer là-bas, a-t-il conclu. Les matchs de la Coupe du monde sont différents. L'ambiance est très particulière. Le jour de match d'un match de Coupe du monde ne ressemble à aucun autre match. Je suis vraiment motivé par ça. »