Coupe du monde 2022 - Gareth Southgate : « Contre Lewandowski, ce sera un immense défi »

Pour le sélectionneur anglais, affronter la Pologne de Lewandiwski lors des éliminatoires du Mondial 2022 ne sera pas une partie de plaisir !

Ce lundi, les équipes européennes ont été fixées sur leur avenir lors du tirage au sort des éliminatoires de la 2022 pour la zone UEFA.

Tête de série, l'Angleterre a été placée dans le groupe I en compagnie de la Pologne, de la Hongrie, de l'Albanie, d'Andorre et de Saint-Marin.

Le sélectionneur de l' , Gareth Southgate, a répondu aux questions des journalistes après le tirage au sort.

A propos du groupe de l'Angleterre

« C'est un groupe homogène. La est une très bonne équipe et la Hongrie vient d'être promue en première division de la . Ce seront donc deux adversaires difficiles.

Nous avons d'ailleurs une histoire avec la Pologne à Wembley et chez elle (n.d.l.r : lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1974, la Pologne avait l'Angleterre à Chorzow avant de faire match nul à Wembley, se qualifiant pour la phase finale au détriment des Three Lions). La Hongrie est également un adversaire historique (n.d.l.r : la Hongrie est la première équipe continentale à s'être imposée à Wembley : 6-3 le 25 novembre 1953 en amical. Les Hongrois avaient également battu les Anglais 7-1 à Budapest, toujours en amical, en 1954).

On sait que pour nos adversaires, c'est toujours particulier de jouer contre nous. Les joueurs essayent de briller pour se faire remarquer par les clubs de . »

L'Angleterre peut-elle gagner le Mondial 2022 ?

« Nous avons un effectif incroyablement jeune avec beaucoup de joueurs âgés de moins de 21 ans. Il y a donc un énorme potentiel pour les trois-quatre prochaines années. Mais nous devons gagner en régularité.

Lewandowski, une menace ?

« C'est un joueur fantastique et est probablement l'un des meilleurs n°9 au monde. Avec Kane et Lukaku, Lewandowski est clairement l'un des meilleurs. C'est un joueur qui peut vous faire très mal et il a des stats incroyables en sélection (63 buts en 116 matches, n.d.l.r.). Jouer contre lui sera un immense défi.

Sur le rôle déterminant Harry Kane

« Non seulement ses performances pour nous sont exceptionnelles, mais en plus, son leadership ne cesse de croître. Il s'améliore avec cette responsabilité et il sait maintenant quand il doit hausser le ton dans le vestiaire.

Il s'est vraiment améliorer en tant que capitaine et leader et ce n'est pourtant pas une chose facile à faire. Pour mes jeunes joueurs, c'est un modèle à suivre. »