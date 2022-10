Benzema, le Bayern Munich, la Coupe du monde 2022 : les confidences de Marcus Thuram

Très performant avec Mönchengladbach, Thuram s'est confié sur ses ambitions avec les Bleus, sa relation avec Benzema et l'intérêt du Bayern.

Marcus Thuram avait été l'une des révélations de la saison 2020-2021 au point de faire ses débuts en équipe de France et d'être sélectionné pour l'Euro par Didier Deschamps.

Thuram empile les buts et rêve de jouer la Coupe du monde au Qatar

Si le joueur n'a plus été appelé en équipe de France depuis cette compétition, il garde l'espoir de convaincre une nouvelle fois le sélectionneur des Bleus de le retenir dans sa liste comme il l'a confié à L'Equipe : « Bien sûr que c'est un objectif, mais c'est l'objectif de tous les joueurs français en ce moment, non ? (rires) »

En attendant la liste de Deschamps, qui sera dévoilée le mercredi 9 novembre 2022, Marcus Thuram continue de faire les beaux jours du Borussia Mönchengladbach.

Cette saison, l'attaquant âgé de 25 ans a inscrit 8 buts en 11 matches de Bundesliga et est seulement devancé au classement des buteurs par Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Niclas Füllkrug (Werder Brême) qui totalisent 9 buts. Thuram pourrait les rejoindre dès dimanche s'il marque lors du match entre l'Union Berlin et son équipe.

Forcément, avec de telles performances, l'attaquant français suscite l'intérêt du Bayern Munich, l'ogre de la Bundesliga.

L'intérêt du Bayern et sa relation avec Benzema

Un intérêt qui fait plaisir à Thuram dont le contrat expire l'été prochain mais il préfère ne pas s'enflammer comme il l'explique dans les colonnes de L'Equipe : « Le Bayern, c'est un très grand club. Mais moi, vraiment, c'est jour après jour. Ça servirait à quoi que je me projette dans trois ans ? Mon ambition est de devenir le meilleur joueur possible. Donc, si je veux devenir le meilleur Marcus possible, c'est demain, après-demain, pas dans deux ans. »

Enfin, Marcus Thuram a évoqué dans L'Equipe sa relation avec Karim Benzema, qu'il côtoyé pendant l'Euro 2021 : « C'est un ami qui m'aide au quotidien. Il m'a donné beaucoup de conseils sur la conception du jeu, sur comment se déplacer dans la surface. Karim, c'est le joueur le plus intelligent sur tous les terrains, c'est un ordinateur. Chaque situation, il l'analyse et a la réponse pour. Je veux être l'attaquant parfait, ce type d'attaquant qui peut marquer tout seul, sur un centre, qui fait mal en profondeur. »