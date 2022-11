Coupe du Monde 2022 : Deschamps peut compter sur un soutien de poids

En conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc s'est exprimé au sujet de la tâche qui attend Didier Deschamps.

Peu de personnes aimeraient se trouver dans la tête de Didier Deschamps actuellement. Dans moins d’une heure, le sélectionneur des Bleus dévoilera la liste des joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde 2022, qui débutera le 20 novembre au Qatar. Entre blessures, retours de blessures et autres incertitudes, DD doit faire les meilleurs choix possibles pour constituer un groupe capable de conserver le titre remporté en Russie en 2018.

Laurent Blanc affiche son soutien à Deschamps

Une situation que connaît son prédécesseur Laurent Blanc, sélectionneur de l’équipe de France entre 2010 et 2012 et qui avait dû annoncer sa liste pour l’Euro 2012. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est confié sur la difficulté que représente cette tâche et a affiché son soutien à l’actuel coach tricolore.

« Ça me rappelle certaines choses. C’est compliqué cette année la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c’est la période qui veut ça mais je pense que oui, car en novembre, décembre et janvier on a souvent de la casse, les organismes sont très sollicités. Je trouve qu’il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas aptes et qui sont incertains, ce n’est pas idéal pour le sélectionneur. Après il faut faire des choix, et on a un réservoir important en France avec beaucoup de joueurs de qualités », a lancé l’ancien entraîneur du PSG.

Une difficulté à laquelle Deschamps est habitué après les Coupes du Monde 2014 et 2018 ainsi que les Euros 2016 et 2021, même si les conditions étaient bien différentes.