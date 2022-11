Coupe du monde 2022 : Adil Rami pointe les forces et les faiblesses de l'équipe de France

Dans un entretien accordé à la Provence, Adil Rami analyse les forces et les faiblesses des Bleus avant le Mondial 2022 au Qatar.

Champion du monde en 2018, Adil Rami va vivre la Coupe du monde 2022 en tant que consultant pour TF1. A 36 ans, le défenseur qui joue à l'ESTAC a accordé une interview à La Provence avant le début de la phase finale du Mondial au Qatar et analyse les forces et les faiblesses des Bleus.

Adil Rami explique d'abord que réalisé le doublé 2018-2022 sera très dur à réaliser : « J'ai envie de dire que c'est compliqué, si la France gagne cette coupe du monde ce sera la plus difficile. Les mecs vont être surmotivés, tout le monde veut battre le champion du monde en titre. On a l'un des plus gros effectifs mais ce sont rarement les meilleurs qui gagnent. Même si 2018… on était la meilleure équipe et on a gagné. »

Rami regrette l'absence de Clauss

Concernant la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, Rami regrette l'absence de Jonathan Clauss : « Il y avait pas mal d'incertitudes en défense, alors je pense qu'il a voulu revenir à quelque chose de plus solide. J'aurais aimé voir Jonathan Clauss par exemple, car il peut apporter quelque chose dans tous les compartiments du jeu. Mais les latéraux 2.0, super offensifs et super techniques à l'espagnole, cela n'a jamais été le kif du sélectionneur. Lui, c'est plus basique, "agence tous risques" à la Pavard, solide et discipliné. Je pense aussi qu'il veut compenser les efforts défensifs que ne feront pas nos attaquants. »

Rami partisan de Giroud

En revanche, il est très heureux de la présence d'Olivier Giroud, notamment pour son apport sur le plan tactique : « On jouera contre des blocs bas qui voudront s'adapter à la vitesse de Mbappé, ils ne sont pas cons les mecs. Et on a toujours du mal dans ces cas-là. Et là, pour moi, on devra privilégier Olivier, l'un des seuls capables de jouer dans la surface pour décrocher, en attirant les défenses adverses. Si j'ai la vitesse de Mbappé, je me sers différemment de Benzema ou de Giroud, qui est un très bon point d'appui. Il faut vraiment en profiter car Kylian va être servi sur sa vitesse, il devra s'appuyer sur des une-deux ou des déviations. »

Le trio Matuiti-Kanté-Pogba manquera énormément aux Bleus selon Rami

Par ailleurs, Adil Rami estime que la France sera orpheline de Blaise Matuidi (retraité), de Paul Pogba et de N'Golo Kanté (tous deux blessés), son trio à la récupération en 2018 : « Ces trois joueurs-là étaient le cœur de cette équipe. Les mecs étaient techniques, ils avaient de la puissance, de l'endurance, de la grinta ! Pogba a mis son côté technique de côté pour se mettre au diapason, Matuidi, qui était habitué à jouer dans l'axe, était prêt à souffrir à gauche pour faire le travail défensif. Avec ces joueurs-là, tu rajoutes beaucoup d'expérience en équipe de France. Aujourd'hui on n'a pas tout ça, on a des jeunes joueurs qui doivent encore prouver, pour être rappelés à l'avenir. Il faut qu'ils arrivent à passer outre la coupe du monde parce que c'est beau, on y perd beaucoup d'énergie. C'est aux cadres de les emmener et leur faire comprendre tout ça : Giroud, Varane, et même Pavard. »