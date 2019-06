Coupe du Monde 2019 - La FIFA annonce un million de billets vendus

Le pallier du million de billets vendus pour le Mondial féminin a été franchi ce mardi. Seulement 300 000 billets sont encore disponibles.

La FIFA vient d’annoncer ce mardi qu’un total d’un million de billets ont étés vendus pour assister à la Coupe du Monde féminine, qui se déroule en ce moment en . 14 matchs sur les 52 disputés se joueront à guichet fermés, dont le quart de finale au Parc des Princes (28 juin), les deux demies (2 et 3 juillet) et la finale (7 juillet), qui se dérouleront au Parc OL.

L'entrée dans la compétition réussie des françaises contre la (4-0) a attiré officiellement plus de 45 261 spectateurs et les deux derniers matches de poule de la France, mercredi à Nice contre la Norvège et le 17 juin prochain au Rohazon Park de Rennes contre le , affichent déjà complet.

76 % des places ont été acquises par des Français, mais le public américain est également présent pour cette édition en France (15 %), largement devant les Britanniques (3 %) suivi des Néerlandais (2 %) et des Allemands (1,5 %).

Le stade de la Mosson à a le plus de difficultés à se remplir, avec seulement 58 000 billets écoulés pour cinq rencontres, soit une moyenne de 11 600 spectateurs par match. A l’inverse du Parc des Princes, où 233 000 places ont étés vendues.