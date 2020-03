Coupe de la Ligue - La finale OL-PSG reportée

Le report de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon, initialement prévue le 4 avril au Stade de France, serait acté.

Alors que les matches de et de se dérouleront à huis-clos jusqu'au 15 avril, comme l'a confirmé la LFP ce mardi, une autre rencontre du football français devrait être perturbé par le coronavirus. Il s'agit tout simplement de la finale de la , la dernière édition de l'histoire de la compétition, devant se dérouler le 4 avril prochain au Stade de . Avec les recommendations de la ministre des Sports et de la LFP, cette rencontre devrait selon toute vraisemblance se dérouler à huis-clos si elle a lieu à cette date.

Et selon les informations de Le Parisien et de L'Equipe, la finale entre l'Olympique Lyonnais et le va purement et simplement être reportée. Le bureau de la Ligue de football professionnel ce serait réuni ce mercredi matin et aurait validé cette décision qui satisfait les deux clubs qui souhaitaient ne pas disputer cette rencontre dans un Stade de France à huis clos. La date du report n'aurait pas été encore fixé.

L'OL et le PSG qui ne devaient donc pas jouer en ce week-end là, pourraient voir leurs rencontres respectivement face à Nîmes et Metz faire l'objet d'une reprogrammation. Il ne serait donc pas impossible de voir les deux équipes jouer leur match de championnat à huis-clos en même temps que les autres rencontres de la journée. Le coronavirus n'a pas fini de perturber le football français, européen et mondial.