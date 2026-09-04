Coup en coulisses : Tottenham répond durement à Richarlison

Le club de Tottenham Hotspur a écarté son attaquant brésilien Richarlison de sa liste des joueurs participant à la Premier League anglaise cette saison, après avoir décidé de ne pas l'inscrire dans la liste des 25 joueurs autorisés, alors qu'il ne fait plus partie des plans de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Selon des médias britanniques, Richarlison espérait faire son retour à Everton lors des derniers jours du mercato, en quête de retrouver ses meilleures années dans le football anglais, mais les négociations entre les deux parties n'ont pas abouti, si bien que le joueur est resté dans les rangs de Tottenham malgré son désir de partir.

La décision de l'écarter de la liste de la Premier League vient compliquer davantage la situation de l'attaquant brésilien, qui avait déclaré il y a quelques jours que de nombreuses décisions concernant sa carrière professionnelle avaient été prises par d'autres à sa place, en référence à son sentiment de ne pas avoir pleinement maîtrisé son parcours au cours des dernières années.

Richarlison ne fait plus partie des plans de De Zerbi pour la saison en cours, ce qui pousse le joueur et le club à chercher une solution durant la période à venir, d'autant que le mercato reste ouvert dans plusieurs championnats.

L'Arabie saoudite et la Turquie se profilent comme deux destinations possibles pour l'attaquant brésilien, avec la possibilité de finaliser son transfert vers l'un de leurs clubs avant la fermeture du mercato là-bas, et de mettre un terme à sa situation compliquée avec Tottenham.