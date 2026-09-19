Coup dur : une star du Barça quitte le match face à Séville en larmes

Le Barça a subi un nouveau coup dur avec la blessure de son défenseur danois Andreas Christensen lors de la confrontation face au Séville FC, après avoir été contraint de quitter le stade « Ramón Sánchez-Pizjuán » à la 58e minute, à la suite d'un contact avec l'attaquant du club andalou Rubén Vargas.

Après le choc, Christensen a réclamé l'intervention du staff médical, avant qu'il ne soit décidé de le remplacer, dans l'incapacité de terminer la rencontre.

Le défenseur a quitté le terrain très affecté, avant de s'installer sur le banc des remplaçants avec des signes évidents de frustration et de tristesse.

Christensen doit passer des examens médicaux dans les prochaines heures, afin de déterminer la nature de la blessure et sa gravité, aucun diagnostic définitif n'ayant été annoncé jusqu'à présent.

Cette blessure survient à un moment difficile pour le défenseur danois, qui a connu de longues périodes d'absence lors des saisons passées en raison de blessures.

Lors de la saison 2025-2026, il a manqué 32 matchs avec le Barça et sa sélection nationale à cause d'une rupture des ligaments croisés, auxquels s'ajoutent 3 autres rencontres en raison de problèmes au mollet.

Christensen s'était également éloigné des terrains lors de la saison 2024-2025 à cause d'une blessure au tendon d'Achille et d'une fatigue musculaire, ce qui a fait de la régularité l'un des principaux défis auxquels il a été confronté durant sa carrière avec le Barça.

Le défenseur avait obtenu un rôle important au sein de l'équipe cette saison, après avoir participé à 7 des 8 matchs, dont 6 en Liga et un en Ligue des champions, et avoir été titularisé lors de 4 confrontations.

Les supporters du Barça attendent les résultats des examens médicaux pour connaître l'ampleur de cette nouvelle blessure, d'autant plus que Christensen affichait un bon niveau avant sa sortie face au Séville FC, avant que ne resurgissent les craintes d'une absence liée aux blessures qui ont perturbé ses apparitions au cours de la dernière période.