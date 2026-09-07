Coup dur : une star de l'Inter absente face au Real Madrid

L'Inter a encaissé un coup dur avant son match tant attendu face au Real Madrid, en ouverture de son parcours en Ligue des champions demain, après la confirmation de l'absence de sa star pour cette confrontation prévue au stade Santiago-Bernabéu.

Selon la chaîne « Sky Sport Italia », la blessure de l'arrière gauche Federico Dimarco n'est pas inquiétante, le joueur ayant pris part à une partie des entraînements collectifs et son état de santé étant bon. Toutefois, le staff technique et médical a décidé de ne pas l'emmener à Madrid et de lui accorder le temps nécessaire pour se rétablir complètement, afin d'éviter tout risque.

Il aurait de toute façon été difficile que Dimarco débute la rencontre face au Real Madrid dès la première minute. C'est pourquoi l'Inter a préféré le maintenir à Appiano afin qu'il retrouve sa forme dans de meilleures conditions, avec pour objectif un retour à la compétition avec l'équipe dès le prochain match de Serie A.

Une absence de poids face au Real Madrid

L'absence de Dimarco représente une grosse perte pour l'entraîneur Cristian Chivu, compte tenu du rôle central que le joueur en est venu à jouer avec l'Inter, en particulier après la saison exceptionnelle qu'il a réalisée sur le plan national.

Dimarco a été sacré meilleur joueur de la Serie A pour la saison 2025-2026, après avoir affiché un très haut niveau qui a contribué de façon déterminante à mener l'Inter au titre de champion.

L'arrière italien ne s'est pas contenté de ses tâches défensives : il a également été l'une des principales armes offensives de l'Inter, en inscrivant 7 buts et en délivrant 18 passes décisives au cours de la saison.

Un record historique pour Dimarco

Dimarco a établi un record historique en devenant le joueur ayant délivré le plus de passes décisives sur une seule saison de l'histoire de la Serie A, avec un total de 18 passes décisives, confirmant ainsi son statut d'élément essentiel de l'Inter et de l'un des joueurs les plus influents du dispositif de l'équipe.

Son absence face au Real Madrid intervient à un moment délicat pour l'Inter, qui entame son parcours européen face à l'un des principaux candidats à la lutte pour le titre, dirigé par son ancien entraîneur José Mourinho.

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