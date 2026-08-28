L'international marocain Chadi Riad a subi un coup dur en ce début de saison après confirmation de sa rupture du ligament croisé antérieur, qui met un terme à la saison du défenseur de Crystal Palace, une nouvelle mésaventure dans sa carrière professionnelle.

Selon le quotidien britannique « Daily Mail », les examens médicaux auxquels Riad s'est soumis cette semaine ont confirmé une rupture du ligament croisé, après la blessure contractée lors de la rencontre entre Crystal Palace et Everton, l'obligeant à quitter le terrain sur une civière à la 70e minute.

Il s'agit de la deuxième blessure de ce type dans la carrière du défenseur marocain, lui qui avait déjà été absent lors de sa première saison avec Crystal Palace, après son transfert au club anglais en provenance de Barcelone contre 12 millions de livres sterling.

Riad avait clairement commencé à retrouver sa place durant la dernière partie de la saison passée, après avoir bénéficié d'un temps de jeu régulier avec Crystal Palace, avant de disputer en tant que titulaire la finale de la Ligue Europa Conférence et de contribuer au sacre de son équipe aux dépens du Rayo Vallecano.

Cette blessure survient à un moment difficile pour le joueur, qui cherchait à conserver sa place au sein de l'effectif de Crystal Palace, après avoir entamé la saison avec de grandes ambitions, avant que ses calculs ne soient rapidement bouleversés par cette lourde blessure.

La blessure de Riad devrait constituer un nouveau casse-tête pour le staff technique de Crystal Palace, d'autant que le club avait déjà bougé durant la période des transferts pour renforcer sa défense, en recrutant Axel Disasi sous forme de prêt en provenance de Chelsea, tout en étant proche d'enrôler Joel Ordóñez du Club Bruges.