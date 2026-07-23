Le staff technique du club qatari d'Al-Rayyan a reçu, ce jeudi, un coup dur au début de sa préparation pour les compétitions de la nouvelle saison, après l'annonce de la blessure de son attaquant serbe Aleksandar Mitrović.

Le club a publié un communiqué officiel indiquant : « Notre joueur Aleksandar Mitrović a subi une blessure au ligament latéral de la jambe gauche, à la suite d'un choc violent lors d'un entraînement de l'équipe. »

Al-Rayyan a précisé que les examens médicaux ont confirmé que l'attaquant serbe devra rester éloigné des terrains pour une durée comprise entre deux et trois mois. Il suit actuellement un programme de soins et de rééducation complet sous la supervision des staffs technique et médical, afin de garantir sa guérison totale et un retour rapide.

Âgé de 31 ans, Mitrović avait rejoint les rangs d'Al-Rayyan en septembre 2025 en provenance d'Al-Hilal, en Arabie saoudite. Il a disputé 14 matchs avec l'équipe, inscrivant 7 buts et délivrant 4 passes décisives.

L'attaquant serbe est considéré comme l'une des recrues les plus marquantes de l'histoire du football qatari, après un riche parcours avec Al-Hilal, au cours duquel il a marqué 68 buts et délivré 15 passes décisives en 79 matchs, et auparavant une expérience remarquable avec Fulham, en Angleterre, où il avait inscrit 111 buts en 206 matchs.

Il est à noter qu'Al-Rayyan, sous la conduite de son nouvel entraîneur Luca Catani, dispute actuellement son stage de préparation en Espagne, marqué par un match nul de trois buts partout face à Rochdale, en Angleterre, en amical.