Séville perd l'une de ses recrues les plus en vue lors de la période des transferts estivaux, et ce avant de recevoir Barcelone, après-demain samedi, lors de la septième journée de Liga.

Le journal Sport a indiqué que Lucas Stassin ne pourra pas prendre part au match face au Barça, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, après s'être blessé contre le Deportivo La Corogne.

Les services médicaux du club andalou ont fait savoir, ce jeudi, que l'attaquant belge souffre d'une lésion myo-aponévrotique au niveau de l'adducteur long de la jambe droite, la durée de son absence devant être déterminée en fonction de l'évolution de son état.

Séville n'a pas encore annoncé la période d'indisponibilité, mais l'absence de Stassin est d'ores et déjà confirmée pour la rencontre face à l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

L'attaquant belge est arrivé cet été en provenance de Saint-Étienne, dans l'une des opérations les plus marquantes de Séville, le club andalou ayant déboursé 2,5 millions d'euros pour son prêt, assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros en fin de saison. Ses débuts avaient été conformes aux attentes, puisque Stassin avait marqué lors de sa première apparition face à l'Espanyol, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de Séville au XXIe siècle à inscrire un but lors de son premier match avec l'équipe.

La blessure de Stassin contraint l'entraîneur Luis García à chercher des solutions de rechange pour occuper le poste de pointe de l'attaque. Rubén Vargas... Ruby Ori et Isaac Romero sont considérés comme les deux options les plus évidentes pour le remplacer face à l'équipe catalane.

À cela s'ajoute que Séville reste attentif à l'état de Kike Salas, qui n'a pas participé aux entraînements de jeudi en raison d'une contusion subie au stade Riazor. Le défenseur suivra un travail individuel spécifique demain vendredi, son état déterminant sa capacité à être présent pour le match.

L'équipe andalouse ne pourra pas non plus compter sur Vargas, Sanjante et Marcão, ce qui signifie que l'entraîneur Luis García disputera la rencontre face à Barcelone avec plusieurs absences importantes.

Malgré le coup dur que représente la blessure de Stassin, Séville aborde le match avec confiance, après son bon début de saison. Le capitaine Gabriel Suazo a assuré que l'équipe a une idée claire de la manière dont elle abordera la rencontre face à Barcelone, déclarant aux médias officiels du club : « Nous croyons en une idée, nous nous y tiendrons et nous en sommes convaincus à cent pour cent, et nous connaissons nos points forts et nos points faibles. »

Suazo a également salué l'état d'esprit de l'équipe andalouse et a prévenu que Séville aborderait le match avec le même état d'esprit qu'il a affiché lors des premières journées : « 11 guerriers qui entrent sur le terrain pour tout donner. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora