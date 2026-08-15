Le Bayern Munich a essuyé un coup dur inquiétant lors de ses derniers préparatifs avant le début de la nouvelle saison, après que l'Autrichien Konrad Laimer, milieu de terrain du club, a été victime d'une blessure qui l'a contraint à quitter le match amical face à Leipzig quelques minutes seulement après le coup d'envoi.

Selon le site « Bayern Inside », Laimer s'est blessé lors de la rencontre amicale disputée ce samedi, après avoir ressenti des douleurs à la cuisse et au genou à la suite d'un duel pour le ballon, et il n'a pas pu poursuivre le jeu malgré sa tentative de rester sur le terrain.

Le staff technique du Bayern Munich n'a pas mis longtemps à prendre la décision de remplacer le joueur, puisque Laimer a été soigné avant de quitter la pelouse, touché par sa blessure, et le Français Sacha Boey est entré à sa place, après une dizaine de minutes seulement de jeu.

Cette blessure survient à un moment défavorable pour Laimer, qui jouit de la confiance du staff technique du Bayern Munich, d'autant qu'il a récemment prolongé son contrat avec le club et qu'il figurait dans le onze de départ sur lequel l'équipe s'est appuyée lors de ses derniers matches de préparation pour la nouvelle saison.

Les supporters du Bayern Munich attendent les résultats des examens médicaux auxquels le joueur sera soumis afin de déterminer la nature de la blessure, sa gravité et la durée probable de son absence, alors que l'équipe court contre la montre pour atteindre le plus haut niveau de préparation avant le début des compétitions de la nouvelle saison.