Coup dur pour Simeone… La star de l'Atlético Madrid risque de manquer le match contre Barcelone

Selon un article paru ce dimanche, la star de l'Atlético de Madrid risque de manquer le match contre l'Atlético de Madrid, prévu mercredi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Barcelone s'est imposé 2-1 face à l'Atlético de Madrid lors du match qui les a opposés samedi dernier au stade Metropolitano, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

L'effondrement de la star de l'Atlético de Madrid sur la pelouse à la 86e minute a sonné l'alarme, et l'expression de son visage alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires n'était guère rassurante. L'examen initial effectué par le staff médical n'a pas dissipé ces mauvais présages.

Il s'agit ici de José Giménez, dont la participation au prochain match est désormais incertaine, alors qu'il était très probable qu'il soit titulaire.

Selon le journal « Mundo Deportivo », au grand dam de l'Atlético, après la dernière demi-heure, durant laquelle le capitaine a mené la défense en arborant le brassard de capitaine, l'Uruguayen s'est montré à la hauteur de l'événement et a repoussé avec brio toutes les attaques de Barcelone après son entrée en jeu à la place de Lenglet. Jiménez a ressenti une légère douleur au pied vers le coup de sifflet final après avoir dégagé le ballon dans la surface, ce qui a semé le doute.

À cet égard, bien qu'il ait terminé le match, Jiménez n'a pas caché son inquiétude après avoir constaté que la douleur dont il souffrait depuis cet incident n'avait pas disparu.

Compte tenu de sa personnalité et de la détermination dont il a fait preuve en Ligue des champions sous le maillot des Rojiblancos, et sachant que tout se jouera lors du match retour au stade Wanda Metropolitano, puis lors de la finale de la Coupe du Roi qui suivra, il est également nécessaire d'évaluer les risques. La participation de Jiménez mercredi n'est donc pas tout à fait certaine.

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