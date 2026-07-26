Alors que le Real Madrid s'approche de boucler l'une de ses recrues estivales les plus marquantes avec la signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, l'entraîneur portugais José Mourinho a reçu une nouvelle peu réjouissante, après qu'un joueur de l'équipe a subi une blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs semaines, compliquant ainsi le début des préparatifs de la Maison Blanche pour la nouvelle saison.

L'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, est désormais tout proche de rejoindre le Real Madrid, après que le club espagnol a réglé tous les détails du transfert.

Selon des rapports de presse, le Real Madrid s'apprête à annoncer officiellement la signature du joueur demain lundi, dans le cadre du renforcement de l'effectif en vue du coup d'envoi de la saison 2026-2027.

En revanche, Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, a révélé que le joueur du Real Madrid Thiago Pitarch a été victime d'une blessure au genou lors de sa toute première séance d'entraînement avec l'équipe.

Romano a déclaré : « Thiago Pitarch sera absent des terrains pendant six semaines, après avoir subi une blessure au genou lors de sa première séance d'entraînement avec le Real Madrid. »

Il a ajouté : « Les prévisions indiquent que le joueur sera éloigné des terrains jusqu'au début du mois de septembre, à la suite de la blessure contractée à l'entraînement de l'équipe. »

Le Real Madrid avait entamé sa période de préparation pour la nouvelle saison (2026-2027) en disputant son premier match amical sous la direction de Mourinho, affrontant Alcorcón au stade « Alfredo Di Stéfano », lors d'une rencontre disputée à huis clos, dans le cadre du programme de préparation de l'équipe pour la saison à venir.