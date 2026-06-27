Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Coup dur pour les Pharaons : leur star sera absente face à l’Australie

Égypte
Australie
Coupe du monde
M. Lasheen
Égypte
Australie

Une pause poignante

L'équipe d'Égypte devra se passer de l'un de ses joueurs phares lors du match contre l'Australie, vendredi prochain, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain des Pharaons, Mohannad Lashin, manquera la rencontre après avoir écopé de son deuxième avertissement lors de la rencontre face à l’Iran.

Les Pharaons s’étaient auparavant qualifiés pour les seizièmes de finale en arrachant un match nul 1-1 face à l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Mahmoud Saber a ouvert le score dès la 5^e minute, profitant d’un tir de Mohamed Salah repoussé par la défense iranienne. Le gardien est sorti pour dégager le ballon, qui est revenu sur Saber ; ce dernier a frappé fort, le cuir passant entre les jambes du gardien avant de finir au fond des filets.

L’arbitre a ensuite accordé un penalty à l’Égypte dès la 9^e minute, après une passe mal assurée du défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim, dont le pied a heurté celui de l’attaquant Mehdi Taremi.

Coupe du monde
Australie crest
Australie
AUS
Égypte crest
Égypte
EGY

Mustafa Shubair, le gardien égyptien, a brillamment repoussé le tir de Taremi.

Les Iraniens ont finalement égalisé : Milad Mohammadi a frappé fort du gauche dans la surface, Shobair a repoussé, mais le ballon est revenu à gauche où Ramin Rezaian a suivi pour pousser le ballon au fond (1-1).

Publicité