Coup dur pour les Pharaons : leur star sera absente face à l’Australie

L'équipe d'Égypte devra se passer de l'un de ses joueurs phares lors du match contre l'Australie, vendredi prochain, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain des Pharaons, Mohannad Lashin, manquera la rencontre après avoir écopé de son deuxième avertissement lors de la rencontre face à l’Iran.

Les Pharaons s’étaient auparavant qualifiés pour les seizièmes de finale en arrachant un match nul 1-1 face à l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Mahmoud Saber a ouvert le score dès la 5^e minute, profitant d’un tir de Mohamed Salah repoussé par la défense iranienne. Le gardien est sorti pour dégager le ballon, qui est revenu sur Saber ; ce dernier a frappé fort, le cuir passant entre les jambes du gardien avant de finir au fond des filets.

L’arbitre a ensuite accordé un penalty à l’Égypte dès la 9^e minute, après une passe mal assurée du défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim, dont le pied a heurté celui de l’attaquant Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, le gardien égyptien, a brillamment repoussé le tir de Taremi.

Les Iraniens ont finalement égalisé : Milad Mohammadi a frappé fort du gauche dans la surface, Shobair a repoussé, mais le ballon est revenu à gauche où Ramin Rezaian a suivi pour pousser le ballon au fond (1-1).