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Spain Press Conference and Training- FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Coup dur pour les Citizens : Rodri a été opéré et manquera l’entame de la saison

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Un coup dur

Manchester City a reçu une mauvaise nouvelle concernant l'état de santé de Rodri, son milieu de terrain, en vue de la saison à venir.

Selon le Daily Mail, le milieu de terrain doit subir une intervention chirurgicale suite à une blessure dont la nature exacte n’a pas été précisée, survenue après la Coupe du monde avec l’Espagne.

Si la rééducation ne devrait pas s’éterniser, le milieu de terrain manquera tout de même l’entame du prochain exercice avec les Citizens.

Selon le quotidien britannique, le milieu de terrain peine à retrouver son niveau optimal depuis sa rupture du ligament croisé antérieur il y a deux ans.

L’opération interviendra dès la fin du parcours de la sélection espagnole, qui affronte l’Autriche jeudi en seizièmes de finale.

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Contacté par le quotidien britannique, Manchester City a refusé de commenter cette information pour l’instant.

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