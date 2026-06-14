Coup dur pour le Real Madrid et Barcelone sur le marché des transferts

Manchester City s’apprête à prolonger le contrat du défenseur international croate Josko Gvardiol jusqu’en juin 2031, avec une revalorisation salariale substantielle.

Un sérieux revers pour le Real Madrid et Barcelone, qui avaient intensifié leur intérêt pour le joueur de 24 ans ces dernières semaines. Les Citizens estiment l’accord pratiquement conclu : il ne manque plus que la signature finale pour officialiser la prolongation.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, l’optimisme prévaut à Manchester City après plusieurs semaines de négociations avec le joueur, recruté l’été dernier auprès de Leipzig pour près de 90 millions d’euros, un montant record pour un défenseur. La radio catalane RAC 1 avait pourtant confirmé il y a quelques jours l’intérêt du Barça pour le joueur.

Un revers pour le Real Madrid

Cette évolution constitue un revers de taille pour le Real Madrid, qui considérait Javi Ercil comme une priorité absolue pour renforcer sa défense dans le cadre de son projet sportif ; le club royal recherche en effet un défenseur capable de jouer au poste de défenseur central et d’arrière gauche, qualités que possède précisément le joueur croate, dont la polyvalence, la puissance physique et la capacité à relancer ont consolidé sa place parmi les meilleurs défenseurs du football européen.