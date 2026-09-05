Coup dur pour le Real Madrid avant le choc face à l'Inter Milan

Le Real Madrid a subi un nouveau coup dur avant son match tant attendu face à l'Inter Milan, mardi prochain, pour son entrée en lice en Ligue des champions, après que Marc Cucurella a été victime de crampes musculaires qui l'ont contraint à quitter la pelouse lors du match face au Real Betis dans les dernières minutes, une rencontre marquée par la première défaite de l'équipe cette saison.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la blessure ne semble pas grave pour le moment, mais les chances de Cucurella de participer au match contre l'Inter Milan paraissent limitées, d'autant plus que le Real Madrid ne reprendra pas l'entraînement avant dimanche prochain, ce qui place le latéral espagnol parmi les absents potentiels pour cette rencontre.

Cucurella avait débuté la rencontre comme titulaire, en apparaissant comme une option préférée à Alvaro Carreras dans les calculs de composition, avant de devoir quitter le terrain en raison des douleurs musculaires provoquées par la crampe.

La blessure de Cucurella intervient à un moment difficile pour le Real Madrid, qui souffre déjà d'une liste d'absents grandissante, comprenant Tchouameni, Militao, Rodrygo, Mendy et Endrick pour cause de blessures, en plus de Güler, Bernardo Silva et Camavinga pour suspension.

Le staff technique du Real Madrid attend la situation définitive de Cucurella au cours des prochains jours, compte tenu de l'importance de la confrontation face à l'Inter Milan, qui a gagné en importance après la défaite de l'équipe contre le Real Betis, faisant de ce début de Ligue des champions un test précoce de la capacité de l'équipe à surmonter ses crises.