Le Marocain Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, a été victime d'une blessure musculaire qui l'a contraint à quitter la pelouse quelques minutes avant la fin de la première période lors de la rencontre de son équipe face à Brest, ce dimanche, dans le cadre du championnat de France.

Hakimi semblait clairement affecté par une blessure à l'adducteur droit, après s'être arrêté sur la ligne de touche pour examiner lui-même la zone touchée, avant de demander à sortir du terrain, dans ce qui constitue le premier revers potentiel du Paris Saint-Germain sur le plan des blessures depuis le début de la saison.

Le club parisien menait un but à zéro lorsque l'entraîneur a été contraint de procéder au changement à la 39e minute, Fabián Ruiz entrant en remplacement de Hakimi.

La sortie du latéral marocain a entraîné un réaménagement des postes, Fabián Ruiz étant replacé au milieu de terrain, tandis que Warren Zaïre-Emery se déplaçait au poste de latéral droit pour pallier l'absence de Hakimi.

La blessure de Hakimi survient à un moment où le Paris Saint-Germain était relativement parvenu à éviter les blessures depuis le lancement de la saison, ce qui rend la gravité de la blessure de la star marocaine et la durée de son absence potentielle particulièrement attendues au cours de la période à venir.