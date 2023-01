Coup dur pour le Bayern avant le match contre Paris

À trois semaines de son match contre le PSG, c'est un gros coup dur qui s'abat sur le Bayern. L'absence d'un élément majeur pour ce 8e de finale.

Alors que le PSG doit faire face à plusieurs interrogations quant à la méforme de certains de ses cadres, le Bayern semble, lui aussi, se diriger vers ce choc de Ligue des Champions nettement diminué. Comme les Parisiens, les Bavarois commencent à collectionner les possibles absences. Ce lundi, c'est un nouveau coup dur qui s'abat sur le club allemand.

Sadio Mané, un coup dur pour le Bayern

Alors qu'il réalisait sans doute la meilleure saison de sa carrière avec de grands succès avec son pays (victoire à la CAN, qualification au Mondial) et un transfert intéressant au Bayern Munich, Sadio Mané est tombé de haut au début de l'hiver avec une blessure subite et plus grave que prévue.

Le 8 novembre 2022, ce qui semblait n'être qu'un banal coup direct se révèle être une sérieuse blessure au tendon rotulien. Deux mois et demi plus tard, l'avenir de Sadio Mané s'écrit encore en pointillés puisque, selon Dani Gil Lopez, le Sénégalais serait quasiment forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au PSG.

Parisiens et Bavarois nettement diminués

Même si sa reprise est en bonne voie, son entourage se montre très prudent et serait peu enclin à laisser le Bayern prendre des risques avec sa santé. Les proches du Sénégalais serait même opposés à le voir disputer la rencontre contre le PSG du 14 février, jugeant ce timing trop hâtif et précipité. Il devrait cependant être de la partie pour la rencontre retour du 8 mars.

Côté parisien, Christophe Galtier abordera ce choc aller des huitièmes de finale avec pas mal d'incertitudes. Devant, Neymar ne parvient pas à retrouver ses sensations. Derrière, Presnel Kimpembe (talon d'Achille) et Nordi Mukiele (ischios) sont également très incertains. Côté bavarois, outre Mané, Julian Nagelsmann devra se passer de Lucas Hernández (ligament croisé), Manuel Neuer (tibia), Noussair Mazraoui (inflammation) et Marcel Sabitzer (suspendu).