Coup dur pour le Barça : le remplaçant de Julian Alvarez n'est pas à vendre

Bournemouth a définitivement fermé la porte à tous les clubs désireux de recruter son jeune attaquant français Eli Junior Kroupi, après avoir pris la décision de le considérer comme l'un des piliers de son projet sportif, refusant même de discuter de l'idée de le vendre lors du mercato estival en cours, un coup dur pour le Barça qui place le joueur parmi ses principales options pour renforcer sa ligne offensive.

Selon les informations du quotidien espagnol « Marca », la direction de Bournemouth considère Kroupi comme un joueur « intransférable » et ne l'autorisera pas à quitter le Dean Court cet été, malgré le vif intérêt que lui portent plusieurs grands clubs européens.

Le nom d'Eli Junior Kroupi figure parmi les principales alternatives fortement évoquées au sein du Barça au cas où le recrutement de l'Argentin Julian Alvarez s'avérerait impossible, l'attaquant français bénéficiant de l'estime de la direction sportive du club catalan menée par Deco.

Mais l'intérêt du Barça n'est pas le seul, puisque le nom du joueur a également été associé à Chelsea, au Paris Saint-Germain, à Arsenal, au Bayern Munich et à Manchester City, au vu des prestations remarquables qu'il a livrées lors de sa première saison en Premier League.

Kroupi a rejoint Bournemouth en février 2025 en provenance de Lorient contre 13 millions d'euros, et il s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands talents montants d'Europe.

Pour autant, Marca affirme qu'un départ du joueur cet été est exclu, à moins d'un changement radical dans les plans du club. La décision de le conserver n'est pas liée à sa valeur financière ni à l'ampleur des offres potentielles, mais s'inscrit dans une vision stratégique adoptée par l'ensemble du club.

Tiago Pinto, directeur des opérations football de Bournemouth, estime que l'international français des moins de 21 ans représente un élément central du projet futur de l'équipe, surtout après être devenu la saison dernière le meilleur buteur de moins de 20 ans en Premier League avec 13 buts lors de sa première saison dans la compétition.

Par ailleurs, Bournemouth ne subit aucune pression financière l'obligeant à se séparer de ses stars, après avoir généré la saison dernière des recettes s'élevant à 310,4 millions de livres sterling grâce à la vente de plusieurs de ses meilleurs joueurs.

Ces transactions comprenaient le transfert d'Antoine Semenyo à Manchester City contre 72 millions de livres sterling, d'Illia Zabarnyi au Paris Saint-Germain contre 63 millions, de Dean Huijsen au Real Madrid contre 62,5 millions, de Milos Kerkez à Liverpool contre 46,9 millions, de Dango Ouattara à Brentford contre 42,8 millions et de Jaidon Anthony à Burnley contre 9,5 millions.

À cela s'ajoutent Philip Billing à Midtjylland contre 5 millions, Mark Travers à Everton contre 4,6 millions, Chris Mepham à West Bromwich Albion contre 1,15 million, Joe Rothwell aux Rangers contre 400 000 livres sterling, ainsi que le prêt de Luis Sinisterra à Cruzeiro contre 2,5 millions de livres sterling.

Tiago Pinto avait révélé, lors d'un précédent entretien accordé au quotidien Marca en janvier dernier, la volonté du club de rompre avec son image de club qui se repose sur la vente de ses joueurs, déclarant : « Dans les prochaines années, nous ne serons pas contraints de vendre autant de joueurs. L'idée est de nous stabiliser en Premier League, ce qui nous permettra de rêver un peu. »

Cette déclaration reflète clairement la nouvelle politique menée par Bournemouth, qui repose sur la conservation de ses meilleurs éléments et la construction d'une équipe capable de rivaliser, plutôt que de se contenter du rôle d'un club qui façonne les talents avant de les vendre.

En conséquence, tous les clubs intéressés par le recrutement de Kroupi, le Barça en tête, devront patienter jusqu'à nouvel ordre, tant les portes du Dean Court ne semblent pas ouvertes à la moindre négociation concernant l'attaquant français durant l'actuelle période des transferts, d'autant plus que le club reste attaché à son projet sportif et souhaite conserver ses stars.