Il semble que l'avenir de l'Argentin Julian Alvarez avec l'Atlético Madrid se rapproche d'un tournant décisif, sur fond de tensions apparues entre le joueur et les supporters du club après ses récentes déclarations lors de la Coupe du monde, qui ont provoqué la colère d'une large partie des fans de l'équipe espagnole.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'Atlético Madrid n'a laissé que deux options à Alvarez lors de la période de transferts actuelle, un message clair adressé au joueur concernant son avenir avec l'équipe.

La première option consiste à ce qu'Alvarez reste à l'Atlético Madrid et honore son contrat, qui court jusqu'en 2030, assorti d'une clause libératoire colossale d'une valeur de 490 millions d'euros. Dans ce cas, l'attaquant argentin devra œuvrer à regagner la confiance des supporters du club, qui éprouvent actuellement de la déception et un sentiment d'abandon à son égard, en raison de ses déclarations dans lesquelles il a exprimé son désir de partir.

La seconde option consiste à accepter l'une des offres venues de l'étranger, plus précisément d'Angleterre ou de France, où Arsenal et le Paris Saint-Germain figurent parmi les clubs les plus à même d'assumer le coût d'un transfert du joueur.

En revanche, selon le journal, l'Atlético Madrid ferme totalement la porte à un transfert d'Alvarez au Barça, le club ne souhaitant vendre son attaquant argentin à la formation catalane sous aucun prétexte, même si le club catalan augmentait son offre financière.

Selon le rapport, le Barça ne semble pas prêt à franchir la barre des 100 millions d'euros, tandis que l'Atlético affirme qu'Alvarez n'est pas à vendre pour 100 millions d'euros, ni même pour 200 millions d'euros.

Si l'ancien joueur de Manchester City devait quitter l'Atlético, il lui faudrait accepter l'idée d'un transfert hors d'Espagne, un scénario qui ne figurait pas dans ses plans à l'origine.

Il semble que l'Atlético Madrid mise sur l'expérience du Français Antoine Griezmann, qui avait quitté le club pour le Barça avant d'y revenir par la suite, et qui a œuvré en silence à reconquérir l'amour des supporters au point de devenir l'une des plus grandes légendes de l'équipe.

Le message adressé à Alvarez indique qu'il dispose d'une dernière chance de réparer sa relation avec les supporters de l'Atlético, en restant et en se battant sur le terrain, ou de partir hors d'Espagne, tandis que l'option du Barça semble avoir totalement disparu des calculs du club madrilène.

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