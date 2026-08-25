Un pas en avant, deux pas en arrière : voilà la situation de Frenkie de Jong au Barça. Alors que tout le monde pensait son retour imminent, le test sur le terrain a révélé une réalité choquante : le chemin vers la guérison du crack néerlandais est encore long et complexe, et la douleur continue de le poursuivre.

Frenkie de Jong a passé ce mardi un test sur le terrain à la Cité sportive, où il est descendu quelques minutes sur la pelouse pour effectuer des exercices individuels. Mais il a rapidement signalé au staff médical qu'il ressentait toujours une gêne et une douleur, en particulier lors des arrêts et des freinages, confirmant ainsi que son retour sur les terrains est encore lointain.

Le milieu de terrain néerlandais poursuit son laborieux parcours de rétablissement après la grave blessure au genou droit dont il a été victime durant la Coupe du monde. Les examens réalisés par le staff médical du Barça ont confirmé la présence d'une déchirure du ligament latéral interne du genou droit, ce qui avait alors conduit le club à opter pour un traitement conservateur et à surveiller son état de près.

Selon le journal espagnol « Sport », la descente de De Jong sur le terrain visait à évaluer la réponse de sa jambe après des semaines d'entraînement en solitaire. Il a effectué quelques courses légères et des exercices très contrôlés, mais le résultat a été décevant : la douleur persiste et l'empêche de s'entraîner avec le groupe.

Le Barça et le joueur lui-même font preuve d'une grande prudence cette fois, et il n'existe aucune intention de précipiter son retour. La date de l'augmentation de sa charge d'entraînement et de son retour dans l'équipe sera déterminée en fonction de l'évolution de son état au jour le jour. Le journal a néanmoins révélé qu'il existait un certain mécontentement au sein du club quant à la manière dont le joueur avait géré sa période de rétablissement la saison dernière.

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Pour l'heure, De Jong a chaussé ses crampons et est retourné courir sur la pelouse, mais la douleur reste le titre le plus marquant. Les prochains jours détermineront les étapes suivantes d'un parcours de rétablissement qui s'annonce plus long que tout le monde ne l'avait prévu.