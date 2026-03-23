Coup dur pour l'Irlande du Nord : Dan Ballard blessé, son remplaçant désigné

Mauvaise nouvelle pour l'Irlande du Nord, qui perd Dan Ballard à l'approche des barrages. Le défenseur central de Sunderland, l'un des titulaires de l'équipe entraînée par Michael O'Neill, a subi une blessure musculaire qui l'obligera à manquer le match de jeudi contre l'Italie à Bergame et, éventuellement, la finale contre la Bosnie ou le Pays de Galles. À la place de Ballard, c'est Tom Atcheson, défenseur central de 19 ans des Blackburn Rovers, club de Championship, qui a été appelé.





L'Irlande du Nord perd ainsi un joueur très expérimenté, l'un de ses titulaires : contre l'Italie, le défenseur de Liverpool Conor Bradley sera également absent pour cause de blessure.