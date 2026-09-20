Coup dur pour l'Égypte : un talent égyptien choisit de représenter le Maroc

Dans une surprise notable, Wahib El Antari, milieu de terrain du club français d'Angers, a décidé de changer de destination internationale et de choisir de représenter la sélection marocaine au cours de la période à venir, bien qu'il ait auparavant porté le maillot des équipes de jeunes égyptiennes.

Selon le site marocain "Sport7", El Antari a tranché en faveur de son intégration à la sélection marocaine des moins de 17 ans, au lieu de la sélection égyptienne, après avoir déjà pris part aux rencontres des jeunes de l'Égypte au cours de la période écoulée.

La source indique que la Fédération égyptienne de football a été surprise par le refus du joueur de rejoindre le stage de la sélection égyptienne des moins de 20 ans, avant qu'il ne décide de représenter la sélection marocaine des moins de 17 ans, dirigée par Ahmed El Kantari.

La même source précise que Wahib El Antari possède des origines égyptiennes et marocaines, étant issu d'un père égyptien et d'une mère marocaine, ce qui lui donne le droit de représenter les deux sélections.

La démarche d'El Antari ouvre une nouvelle page dans sa carrière internationale, après ses débuts avec les équipes de jeunes de la sélection égyptienne, avant qu'il ne choisisse finalement de porter le maillot du Maroc.

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