Mardi, le PSG a annoncé dans un communiqué la blessure d'une de ses nouvelles recrues. Sa durée d'indisponibilité a été dévoilée.

C'est une mauvaise nouvelle pour le PSG qui peine à trouver ses repères en ce début de saison. Le champion de France en titre, qui a concédé son deuxième match nul de la saison samedi contre Toulouse (1-1), doit faire sans Lee Kang-In lors de ses prochaines rencontres. Ce mardi, dans un communiqué, le club a annoncé la blessure au quadriceps gauche de l'international sud-coréen. D'après le diagnostic, l'ailier de 21 ans sera éloigné des pelouses au minimum 3 semaines.

Lee Kang-In éloigné des pelouses

Le jeune ailier restera au soin jusqu'à la trêve internationale qui se déroule du 4 au 12 septembre prochain, a précisé le club dans son communiqué. Par conséquent, il sera privé des deux prochaines rencontres du club. Il s'agit de la réception de Lens le 26 août prochain puis du déplacement à Lyon le 3 septembre prochain.

Recrue surprise du PSG

L'international sud-coréen Lee Kang -In est la recrue surprise du club francilien cet été. Pas attendu, le joueur de 21 ans est arrivé à Paris en provenance de Majorque en Espagne contre un chèque de 22 millions d'euros. Le jeune joueur a paraphé un contrat de 5 ans avec le club francilien et est donc lié au club jusqu'en juin 2028.

Profitant des départs de Messi et de Neymar et surtout de la mise à l'écart de Kylian Mbappé au cours de la pré saison, l'international sud coréen a été titularisé au cours des deux premières rencontres du PSG respectivement contre Lorient et Toulouse.

Le joueur s'est illustré notamment par sa pointe de vitesse et son implication dans la récupération collective du ballon. Il devra donc rapidement se soigner pour retrouver la pelouse.