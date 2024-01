Les espoirs d'Arsenal de recruter Dusan Vlahovic viennent de subir un nouveau coup dur.

Déjà ébranlés par la nouvelle que l'attaquant est en négociations avec la Juventus pour un nouveau contrat, les Gunners viennent d'apprendre que Vlahovic n'est pas à vendre lors de la fenêtre de transfert de janvier.

FootballTransfers a révélé en exclusivité qu'Arsenal était toujours intéressé par le Serbe, bien qu'il ait été écarté en janvier 2022. Mikel Arteta nourrit toujours l'espoir de faire venir l'attaquant à l'Emirates et, s'il avait le choix, il le préférerait aux autres attaquants vedettes avec lesquels Arsenal a été lié.

Les chances que cela se concrétise - du moins à court terme - s'amenuisent rapidement. Le mois dernier, Vlahovic a déclaré à propos de son avenir : "Je suis très heureux d'être à la Juventus. Il me reste deux ans et demi de contrat à la Juve, nous ne sommes pas pressés mais le directeur [Cristiano] Giuntoli et mon agent sont déjà en train de discuter. Je me sens chez moi à la Juventus et je n'ai jamais vraiment pensé à partir".

Aujourd'hui, Giuntoli s'est lui-même exprimé sur son attaquant vedette et a mis un terme à toutes les discussions sur un éventuel départ. S'adressant aux médias avant le match de Coppa Italia entre la Juventus et Salernitana, le directeur du club a insisté sur le fait que Vlahovic n'était pas à vendre.

Interrogé sur l'intérêt d'Arsenal pour le numéro neuf, Giuntoli a déclaré : "Nous n'en savons rien, il n'est pas sur le marché". Cette saison, Vlahovic a inscrit six buts avec la Juventus, qui occupe la deuxième place de la Serie A.

