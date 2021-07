Coup dur pour Alassane Pléa, courtisé par l'OL

Dans les petits papiers de l'OL selon L'Equipe, l'attaquant français du Borussia Mönchengladbach est touché à à la capsule articulaire du genou droit.

Avec l’arrivée de Peter Bosz à la tête du sportif, l'Olympique Lyonnais débute un nouveau cycle. Plutôt discret dans ce marché des transferts, le club rhôdanien a pour l'heure recruté deux joueurs : les défenseurs Damien Da Silva et le latéral Henrique. Mais l'OL entend encore se renforcer, notamment dans le secteur offensif.



Si Peter Bosz apprécie la préparation de Moussa Dembélé et ne serait pas contre le garder, il apprécie également un ancien de la maison lyonnaise. En effet, L’Equipe a annoncé qu’Alassane Pléa serait dans les petits papiers de son club formateur pour un retour en France. Une piste séduisante, qui vient de prendre du plomb dans l'aile.

Pléa touché à la capsule articulaire du genou droit

Et pour cause, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach est sorti sur blessure à la 14ème minute du match de préparation face au FC Metz et devrait être absent pour une durée indéterminée, comme l'a annoncé son club sur ses réseaux sociaux. L'international tricolore est touché à la capsule articulaire du genou droit après un tacle appuyé de Kiki Kouyaté à l'entrée de la surface de réparation, et pourrait manquer de longues semaines de compétition. Ce qui pourrait mettre son départ entre parenthèses.

Avant cette blessure, le Borussia Mönchengladbach n'était pas opposé à son départ en cas d’offre aux alentours de 15 millions d’euros. Une somme plutôt abordable pour le club français qui a l'opportunité de s'offrir un joueur qui a réalisé de belles choses en Bundesliga et qui dispose d'une expérience européenne en Ligue des Champions.

Reste désormais à savoir si l'OL se risquerait à dépenser une somme relativement conséquente pour Alassane Pléa alors que celui-ci va devoir se remettre d'une blessure. Pour rappel, les discussions continuent en parallèle avec l’Ajax Amsterdam et André Onana pour arriver à un accord pour l’arrivée du gardien Camerounais.