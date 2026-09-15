Coup dur potentiel pour le Maroc : Achraf Hakimi bouleverse les plans de Regragui

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, attend les résultats de la nouvelle évaluation médicale de l'international marocain Achraf Hakimi, afin de trancher définitivement sur sa participation avec le Maroc lors des deux prochains matchs face au Gabon et au Lesotho, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Hakimi avait quitté la rencontre du Paris Saint-Germain face à Brest avant la fin de la première mi-temps, après avoir ressenti des douleurs au niveau de la cuisse. Le club français a ensuite révélé dans son bilan médical que le joueur souffrait d'une légère blessure à la cuisse droite.

Le Paris Saint-Germain a précisé que Hakimi suivra un traitement durant les deux prochains jours, avant de passer, à l'issue de cette période, une nouvelle évaluation médicale afin de déterminer l'évolution de son état de santé et la possibilité de reprendre les entraînements et de disputer les matchs.

Les résultats de l'évaluation médicale attendue revêtent une grande importance pour le staff technique de l'équipe nationale marocaine, d'autant que la date de l'annonce de la liste qui disputera les deux prochains matchs approche, selon ce qu'a rapporté le site marocain « Elbotola ».

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Ouahbi devrait dévoiler les noms des joueurs qui seront convoqués lors de la conférence de presse prévue jeudi prochain, au complexe Mohammed VI de football, ce qui fait de l'état de santé de Hakimi l'un des principaux dossiers que le staff technique attend de trancher avant l'annonce de la liste.

Hakimi est l'un des éléments clés de l'effectif de l'équipe nationale marocaine, et son absence éventuelle lors des deux matchs représenterait donc un coup dur pour la sélection, au vu de l'importance des deux confrontations dans le parcours des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'équipe nationale marocaine entamera ses matchs par une rencontre face à son homologue gabonais le 25 du mois en cours, avant de se déplacer chez le Lesotho le 29 du même mois.

La rencontre face au Lesotho se disputera dans la ville de Bloemfontein, dans l'attente de connaître définitivement la situation de Hakimi, d'autant que le staff technique ne souhaite pas prendre de risque avec le joueur s'il ne s'est pas totalement remis de sa blessure.

Les résultats des examens et de la nouvelle évaluation médicale devraient déterminer l'avenir de la participation de la star du Paris Saint-Germain avec l'équipe nationale marocaine, qu'il s'agisse de sa présence lors des deux matchs ou de la poursuite de son programme de soins avec son club.

Les prochaines heures restent décisives pour Ouahbi, qui attend le dernier bilan médical avant de prendre sa décision finale concernant la convocation de Hakimi, tandis que le joueur et le public marocain guettent la situation du latéral droit pour les deux prochains matchs.