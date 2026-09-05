Neymar, la star du club de Santos, a été victime d'une grave blessure lors du match face à Palmeiras en Coupe du Brésil.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que la blessure de Neymar s'est révélée plus grave que prévu et l'éloignera des terrains au cours des prochaines semaines.

Après avoir passé des examens médicaux, Santos a annoncé que Neymar souffrait d'une lésion musculaire de grade 2B au niveau du muscle droit fémoral de la cuisse droite, une rechute sérieuse qui le contraindra à une absence comprise entre 4 et 8 semaines.

Neymar continue de subir les blessures, après être déjà arrivé à la Coupe du monde dans une condition physique loin d'être idéale et n'avoir pu disputer son premier match qu'à partir de la troisième journée. À 34 ans, Neymar a déjà mis un terme à sa carrière avec la sélection brésilienne.

L'absence de Neymar constitue sans aucun doute un coup dur pour Santos, alors que le club lutte pour son maintien en championnat brésilien.

Santos occupe la 14e place avec 29 points après 24 journées, à seulement 4 points de la zone de relégation.

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