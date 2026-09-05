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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

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Coup dur : la durée d'absence de Neymar sous le choc à Santos

Santos FC vs Palmeiras
Santos FC
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Coupe du Brésil
Neymar
Brésil

Neymar, la star du club de Santos, a été victime d'une grave blessure lors du match face à Palmeiras en Coupe du Brésil.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que la blessure de Neymar s'est révélée plus grave que prévu et l'éloignera des terrains au cours des prochaines semaines.

Après avoir passé des examens médicaux, Santos a annoncé que Neymar souffrait d'une lésion musculaire de grade 2B au niveau du muscle droit fémoral de la cuisse droite, une rechute sérieuse qui le contraindra à une absence comprise entre 4 et 8 semaines.

Neymar continue de subir les blessures, après être déjà arrivé à la Coupe du monde dans une condition physique loin d'être idéale et n'avoir pu disputer son premier match qu'à partir de la troisième journée. À 34 ans, Neymar a déjà mis un terme à sa carrière avec la sélection brésilienne.

L'absence de Neymar constitue sans aucun doute un coup dur pour Santos, alors que le club lutte pour son maintien en championnat brésilien.

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Santos occupe la 14e place avec 29 points après 24 journées, à seulement 4 points de la zone de relégation.

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