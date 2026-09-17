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Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Coup dur et cadeau dans le timing : la durée d'absence de la star blessée du Barça révélée

FC Barcelone vs Racing Santander
FC Barcelone
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LaLiga
FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
J. Garcia
Espagne

Écarté du groupe face à Séville

Le Barça a reçu un coup dur avant la rencontre face à Séville, après que les examens médicaux passés ce jeudi par le gardien Joan García ont confirmé qu'il souffrait d'une blessure au ménisque du genou droit, qui l'éloignera des terrains pendant environ 3 semaines.

L'entraîneur Hansi Flick a été contraint de remplacer García à la mi-temps du match face au Racing Santander en Liga, hier mercredi soir, une rencontre qui s'est achevée sur une victoire du club catalan sur le score de 7-2, en faisant entrer le Polonais Wojciech Szczęsny.

Selon les informations parues hier, la blessure est à l'origine du changement de García. Alors que le gardien tentait de récupérer un ballon sorti du terrain à la fin de la première période, il a glissé sur la pelouse synthétique mouillée, ce qui a provoqué un mouvement anormal et une légère entorse de la cheville.

Le Barça a indiqué dans un communiqué publié aujourd'hui sur son compte officiel sur la plateforme « X » que García souffre de légères douleurs au genou droit, et que l'évolution de la blessure déterminera sa disponibilité pour jouer.

Selon le journal « AS », les examens ont révélé une blessure du gardien au ménisque du genou droit, ce qui signifie son absence lors du match face à Séville prévu samedi, avec un retour à la disponibilité après la trêve internationale.

Le calendrier des matchs a joué en faveur du Barça cette fois, puisque la période d'absence de García coïncidera avec la trêve internationale. Le gardien ne manquera donc que la rencontre face à Séville, avant de redevenir disponible face à Getafe au « Camp Nou » le 10 octobre prochain.

La nature de la blessure a également constitué un motif de soulagement pour le staff médical du Barça, d'autant plus qu'il s'agit du genou droit, et non du gauche, qui avait fait l'objet d'une opération chirurgicale il y a un an.

La blessure actuelle est jugée moins grave, puisque García n'a pas besoin d'une intervention chirurgicale, selon ce qu'ont révélé les examens, son programme se limitant à la récupération et à un retour progressif sur les terrains.

Szczęsny face à un test bis : réussira-t-il cette fois ?

En l'absence de García, tous les indices convergent vers le fait que Hansi Flick s'appuiera de nouveau sur le gardien polonais Wojciech Szczęsny pour protéger la cage du Barça face à Séville samedi.

Ce scénario ravive certaines interrogations chez les supporters du club catalan, surtout après la prestation livrée par Szczęsny lors du dernier match face au Racing Santander, au cours duquel il a commis une erreur sur le deuxième but adverse, après avoir perdu le ballon d'une manière qui a suscité de vives critiques.

Ce qui accroît les inquiétudes, c'est que ce scénario s'est déjà reproduit la saison dernière, García s'étant blessé avant la rencontre face à Séville au stade « Ramón Sánchez-Pizjuán ». Szczęsny avait alors encaissé quatre buts, le Barça s'inclinant sur le score de 1-4, lors de la première défaite de l'équipe à l'époque.

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