Coup dur au cœur du Barça : une longue absence éloigne le remplaçant d'Álvarez des terrains

Le FC Barcelone a subi un coup dur dans sa quête d'un nouvel attaquant lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a quitté les rangs du Barça à l'issue de la saison dernière, et son nom a été associé à une possible arrivée de l'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, pour lui succéder la saison prochaine.

Face au refus du club de la capitale espagnole de se séparer de son attaquant argentin, le club catalan s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre, et son choix s'est porté sur le Français Eli Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth.

Mais la volonté du Barça de recruter Kroupi s'est heurtée au refus de Bournemouth de le laisser partir, avant que le joueur ne soit victime d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour une longue période.

Le réseau « The Athletic » a indiqué que Kroupi s'était blessé au pied durant le stage de préparation de la nouvelle saison, disputé par l'équipe en Autriche au cours de la période écoulée, avant de rentrer en Angleterre pour y subir les examens médicaux nécessaires.

Les examens ont révélé que le joueur de 20 ans devait passer sur le billard, ce qu'il a d'ores et déjà fait ce mercredi, confirmant son absence des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 mois.

Kroupi ne reprendra donc l'entraînement qu'en octobre ou novembre de cette année, ce qui signifie qu'il manquera une grande partie de la saison, une situation qui complique son transfert vers un nouveau club.

L'attaquant français a affiché un niveau remarquable avec Bournemouth depuis son arrivée en provenance de Lorient l'été dernier, prenant part à 35 matches, au cours desquels il a inscrit 13 buts.

Les buts de Kroupi ont contribué à la qualification de Bournemouth pour la Ligue Europa, après une sixième place au classement de la Premier League, sous la houlette de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola, avant que l'Allemand Marco Rose ne lui succède à la suite de son départ pour Liverpool.