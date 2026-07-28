Coup dur au Barça : Laporta absent du déplacement en Angleterre

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, ne pourra pas se rendre en Angleterre cette semaine pour rejoindre le stage de préparation de l'équipe première ni assister au match amical prévu face à Birmingham, après avoir souffert d'un trouble du rythme cardiaque.

Bien que ce problème de santé ait été traité avec succès, les recommandations médicales lui imposent un repos total et lui interdisent de prendre l'avion dans les prochains jours. Le président du club catalan a tenu à publier un message sur ses comptes officiels pour détailler son état de santé et rassurer les supporters, exprimant sa gratitude pour les soins médicaux qu'il a reçus.

Laporta a déclaré dans son message adressé aux supporters : « Tout s'est bien passé, les médecins ont réussi à traiter le trouble du rythme cardiaque ; mon cœur bat de nouveau normalement ! Je suis extrêmement reconnaissant envers les médecins, les infirmiers et le formidable personnel soignant de l'hôpital de Barcelone, sous la direction du docteur Jordi Mories, qui ont réalisé un travail excellent avec un grand professionnalisme et une belle touche d'humanité. »

Le président des Blaugranas a ajouté, en saluant le dispositif médical du club et le soutien de ses proches : « J'ai également adressé mes remerciements aux services médicaux du FC Barcelone, dirigés par le docteur Xavi Corbella, ainsi qu'à la directrice de mon cabinet, Manana Giorgadze, qui a tout coordonné avec efficacité. Je m'adresse aussi au docteur Valentí Fuster et à son équipe du "Mount Sinai" pour leurs conseils avisés qui m'ont apporté la sérénité, et au docteur Brugada qui a recommandé la procédure médicale suivie. Enfin, je remercie ma famille, mes enfants, mes amis et tous ceux qui m'ont soutenu, merci à tous du fond du cœur. »

Les réseaux sociaux ont connu une réaction massive et rapide de la part des supporters du Barça dès l'annonce des détails de l'état de santé de Laporta, les fans du club lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide à ses fonctions.

En raison de l'absence confirmée de Laporta lors de ce déplacement, son vice-président chargé des affaires sportives, Rafa Yuste, dirigera la délégation du club catalan en Angleterre en tant que plus haut responsable présent. Il doit rejoindre le stage de l'équipe au centre « St. George's Park » demain, mercredi, à l'issue de la réunion du conseil d'administration.