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imago-sport-1076134962.jpgSOPA Images
Hussein Hamdy

Traduit par

Coup dur : Al-Ittihad annonce une rupture des ligaments croisés pour sa star

Al Ittihad
R. Fernandes
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Portugal

Un début décevant

Le club d'Al-Ittihad a annoncé, ce dimanche, la blessure de l'un de ses joueurs de premier plan, victime d'une rupture des ligaments croisés.

Al-Ittihad a déclaré, dans un communiqué publié sur son compte officiel du réseau « X » : « Les examens médicaux passés par le joueur de l'équipe première de football Roger Fernández, au Centre médical international après la blessure qu'il a subie lors de la séance d'entraînement d'hier, ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. »

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Le communiqué a ajouté : « Le staff médical du club travaille actuellement à finaliser les dispositions nécessaires pour procéder à l'opération chirurgicale du joueur dans les prochains jours, en vue d'entamer son programme de soins et de rééducation conformément au plan médical établi pour son retour sur les terrains. »

Roger Fernández sera ainsi absent durant la majeure partie de la nouvelle saison avec Al-Ittihad.

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Al-Ittihad avait engagé Roger Fernández l'été dernier, en provenance du Sporting Braga, pour un montant de base de 32 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2,5 millions d'euros de bonus liés aux performances collectives et aux titres.

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