Coup de tonnerre : Nkunku a choisi son prochain club

L'attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku, a signé un accord pré-contractuel avec Chelsea, selon The Athletic.

Le club de Premier League paierait au club de Bundesliga un prix supérieur à la clause libératoire de 60 millions d'euros (58,8 millions de dollars) du joueur de 24 ans.

Chelsea dépense un montant plus élevé pour s'assurer la signature de l'international français à l'avance afin d'arrêter la menace d'autres parties intéressées. À 24 ans, Nkunku est prêt à faire le saut en Premier League. Le Français a émergé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'académie du PSG, mais étant donné la qualité de l'attaque du club français, il n'a jamais eu les minutes de jeu dont il avait besoin pour continuer à se développer.

Au RB Leipzig, il est devenu l'un des joueurs offensifs les plus excitants d'Europe. Lors de sa première saison, il a marqué cinq buts et fourni 15 passes décisives, et son rendement n'a cessé d'augmenter depuis.

Son compteur de buts a atteint sept en 2020-21, mais ses chiffres ont vraiment décollé la saison dernière, avec 35 buts et 20 passes décisives en 52 matchs. Nkunku a déjà frappé fort cette saison avec huit buts en 12 matchs, dont un doublé lors de la victoire 4-0 de Leipzig sur Bochum samedi.