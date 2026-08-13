Après avoir écrit ce qui restera comme le plus grand miracle de l'histoire du football, Leicester City n'est plus aujourd'hui qu'une simple « opportunité d'investissement » présentée dans une brochure de huit pages qu'une banque américaine soumet à des investisseurs.

La chaîne BBC Sport a révélé que Leicester City, champion historique de Premier League, est proposé à la vente pour plus de 200 millions de livres sterling, une démarche qui prépare le départ de ses propriétaires thaïlandais, la société « King Power », après seize ans à la tête du club.

Une grande banque d'investissement américaine, « Citigroup », a préparé une brochure promotionnelle intitulée « Project Line-Up » pour promouvoir cette vente, qui comprend le club, l'équipe féminine et ses principaux actifs, au premier rang desquels le King Power Stadium, d'une capacité de 32 000 spectateurs, et le centre d'entraînement de Seagrave, inauguré en 2020 pour un coût de 121 millions de livres sterling, en plus du club belge d'OH Louvain, le club frère de Leicester.

Le document estime la valeur des seuls actifs matériels à plus de 200 millions de livres sterling, sans fixer de prix final pour la vente de ce club en difficulté, décrivant la transaction comme « une occasion rare d'acquérir un club au palmarès riche en promotions ».

Dans une tentative d'embellir le tableau, la brochure promotionnelle a mis en avant les exploits des Foxes, au premier rang desquels le titre de champion de Premier League en 2016 et la victoire en FA Cup cinq ans plus tard, tout en ignorant totalement la réalité des deux relégations consécutives de l'équipe, de la Premier League au Championship, entre 2023 et 2025.

La brochure a également prévu que les revenus du club dépasseraient 97 millions de livres sterling pour l'exercice 2026, mais elle a omis de mentionner les années de pertes financières colossales et les dettes accumulées du club, révélées par les comptes de 2025, qui font état de prêts bancaires d'une valeur de 103,6 millions de livres sterling et de pertes dépassant 180 millions de livres sterling au cours des années où le club a oscillé entre les deux divisions.

La société King Power, propriété de la famille Srivaddhanaprabha, avait acheté Leicester City pour seulement 35 millions de livres sterling à Milan Mandaric en 2010. Le club est actuellement présidé par Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, après la mort de son père Vichai dans le célèbre accident d'hélicoptère survenu à l'extérieur du stade en 2019.