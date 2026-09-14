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Sergio RamosGetty Images

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Coup de tonnerre en Premier League : Aston Villa mise sur Sergio Ramos

Mercato
Aston Villa

L'Aston Villa, aux prises avec plusieurs blessures dans le secteur défensif, a bougé pour recruter le défenseur central Sergio Ramos, actuellement libre. Selon les informations rapportées, l'entraîneur Unai Emery a rencontré en personne son compatriote. L'équipe anglaise cherche à renforcer sa défense avec une star de niveau mondial en vue d'un calendrier chargé. Cependant, puisque Sergio Ramos n'a pas été inscrit sur la liste UEFA pour la Ligue des champions, il ne pourra pas entrer en jeu si le transfert venait à se concrétiser.


LE CHOIX D'EMERY - Selon ce qu'affirme le média espagnol « Fichajes », l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, s'est personnellement mobilisé pour convaincre le défenseur vétéran de 40 ans. Emery, qui a rencontré son compatriote, entend combler le manque de défenseurs centraux dans l'effectif en s'appuyant sur le leadership et l'expérience de Ramos.

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