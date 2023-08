Coup de tonnerre au Barça: un remplaçant pour Xavi ?

Le FC Barcelone n'envisage pas de licencier Xavi Hernandez. Cela dit, Deco, le nouveau directeur sportif, a quelqu'un en tête

Deco est arrivé à Barcelone et on pensait qu'il travaillait à ce poste depuis quelques mois, mais la surprise est venue du départ imminent du directeur du football Mateu Alemany. L'ancien joueur de Valence semble avoir été poussé vers la sortie en partie par Deco et en partie par les conseillers du président Joan Laporta.

L'ancien milieu de terrain portugais entretient des relations étroites avec le bras droit de Laporta, Alejandro Echevarria, ainsi qu'avec l'agent Jorge Mendes, qui est constamment au centre des opérations de transfert du FC Barcelone, avec des joueurs comme Ansu Fati, Lamine Yamal et Alejandro Balde qu'il représente.

L'article continue ci-dessous

Selon Bar Canaletes, si le FC Barcelone devait, pour une raison ou une autre, se séparer de Xavi, ce serait un client de Mendes qui serait l'un des candidats pour le remplacer. L'actuel directeur sportif du FC Barcelone, Rafael Marquez, est en poste depuis un an, avec des résultats médiocres jusqu'à présent, mais il serait une option si le FC Barcelone devait procéder à une nomination dans l'urgence.

Si le poste de Xavi n'est pas menacé tant que les résultats restent bons, il semble que la nomination de Deco, qui aurait un "pouvoir total" sur les questions sportives, ait quelque peu affaibli sa position. Les deux hommes n'ont jamais été très proches lorsqu'ils étaient joueurs à Barcelone, mais l'entraîneur catalan pourrait avoir intérêt à resserrer les liens aujourd'hui.